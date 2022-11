Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser, i dettagli del matrimonio a Verissimo: «Ci sposeremo a ottobre 2023». Data e location: cosa sappiamo

Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser stanno insieme da 5 anni e a inizio novembre è arrivata anche la proposta di matrimonio. Nonostante i due amino condividere ogni momento della loro vita con i poropri follower sulle nozze finora sono stati piuttosto abbottonati, e anche Belen non apre bocca. Nonostante il mistero che circonda le nozze della coppia, alcuni dettagli in merito al matrimonio tra Ignazio e Cecilia hanno comunque iniziato a trapelare facendoci scoprire qualcosa di più su una delle feste più attese del prossimo anno.

Cecilia e Ignazio presto sposi, i dettagli delle nozze

Secondo le prime indiscrezioni Rodriguez vorrebbe celebrare le nozze in una chiesetta piuttosto appartata e immersa nella natura del Trentino, territori nei quali c'è un'azienda vinicola della famiglia Moser alla quale Ignazio è molto legato. Per quanto riguarda i testimoni, invece, Cecilia, che oggi il gossip vorrebbe incinta ma che non ha confermato nulla, si dice abbia scelto Belén Rodriguez e Stefano De Martino, confermando ancora una volta lo strettissimo legame con la sorella che, proprio via social aveva chiesto direttamente di essere la testimone di quel giorno unico.

L'intervista a Verissimo

Ospiti nel salotto di Silvia Toffanin Chechu e Ignazio scuciono un po' la bocca a Verissimo. «Dopo 5 anni finalmente è arrivata la proposta. l'ho costretto un po'», ci scherza, neanche troppo l'influencer. Un amore il loro che ha superato ogni difficoltà, hanno dato inizio a tutto mano nella mano senza mai lasciarsi. «Ho trovato la persona che ho sempre sognato, lui è la mia fortuna». Chechu riesce a fatica a parlare tra le lacrime. «Quando ho conosciuto lui ero in un momento particolare della mia vita. Stavano provando a cambiarmi, non sorridevo piu' non ero piu' io. Lui mi ha dato la leggerezza che mi mancava. Non mi ha mai cambiata mi ha accettato con tutti i miei difetti». E' un fiume in piena la sorella di Belen. «Lei è molto accogliente come persona - anche Ignazio è emozionato - è apprensiva, premurosa ma anche tanto determinata. lei è stata l'unica che è riuscita a domarmi».

I dettagli delle nozze

Sarà a ottobre il wedding day, perchè «a settembre non si può fare c'è la vendemmia», è papà Moser a mettere il primo "veto". Anche Belen spinge ottobre «perchè prima fa troppo caldo». Ignazio è messo all'angolo: «Io volevo a maggio-giugno è una congiura questa». La macchina dell'organizzazione si è messa in moto. la data c'è: ottobre 2023. Cecilia sarà accompagnata dal papà e da Belen. «Si proprio come ho fatto io con lei».