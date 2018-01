Cecilia e Ignazio, baci bollenti per salutare l'arrivo del 2018 /Guarda

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Ultimo dell'anno insieme per Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser. I due, dopo essersi innamorati all'interno della casa del Grande Fratello Vip 2, sono ormai inseparabili. Più volte si sono filmati e fotografati sui social trascorrendo del tempo insieme e così hanno fatto anche l'ultimo dell'anno.I due hanno festeggiato Montecarlo e non sono mancate diverse stories su instagram e un bacio appassionato per salutare il 2017 che per loro è stato un anno fortunato in attesa del 2018. Cecilia e Ignazio sono ormai da qualche giorno in vacanza sulla neve, dopo aver deciso di trascorrere insieme queste festività natalizie.