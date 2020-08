Arisa e la foto in costume, Caterina Collovati attacca: «Il politically correct ha rimbambito tutti, è fuori luogo»

Mentre in tantissimi hanno appaludito al post di Arisa contro il body shaming, c'è chi non è della stessa opinione, si tratta della giornalista e conduttrice tv Caterina Collovati che ha detto la sua attraverso i propri canali social.

Caterina Collovati ha pubblicato sui propri canali social, Facebook e Instagram, un post in cui critica la foto in costume postata da Arisa. La giornalista motiva il suo disappunto sottolineando che il suo commento non ha nulla a che vedere con il body shaming, ma con il buon gusto.

«La moda del politically correct - scrive la Collovati - ha rimbambito tutti... body positivity e balle varie, che noia! Ciò che balza all’occhio in questa foto non sono i rotolini di ciccia di #rosalbapippa in arte #arisa che trovo anche divertenti. È quel pube sbattuto in faccia al lettore che mi pare fuori luogo».

La cantante lucana nei giorni scorsi aveva pubblicato una foto con un bikini arancione:«Sono un albero di arance, un panino al latte, una dea», ha scritto. In poche ore il post ha ottenuto migliaia di like, tra i commenti di apprezzamento anche quello di Fedez.

