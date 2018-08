Caterina Balivo, paura in vacanza. Messaggio misterioso: «Un giorno vi racconterò cosa è successo stanotte»

© RIPRODUZIONE RISERVATA

«Stamattina sorrido per dire grazie alla vita...un giorno vi racconterò cosa mi (ci) è successo ieri notte». Una notte di paura per. La conduttrice ha voluto condividere con i suoi fan su Instagram un messaggio misterioso su un episodio capitatole ieri sera, anche se non ha voluto raccontare di più, per il momento. , questo il messaggio apparso a fare da cornice ad una fotografia di Caterina Balivo sorridente, sdraiata sul lettino in spiaggia, mentre indossa un costume blu scuro.La conduttrice è in vacanza con la famiglia all'Argentario, dove pochi giorni fa ha festeggiato il primo compleanno della figlioletta Cora. Dopo il messaggio che ha messo in allarme e scatenato la curiosità dei fan, su Instagram si sono susseguite le ipotesi più disparate su cosa possa essere successo a Caterina Balivo, che da settembre tornerà su Rai1 con il contenitore pomeridiano "Vieni da me". Chissà che Caterina non racconti proprio durante il suo nuovo programma cosa le è capitato. Per il momento mantiene il silenzio, e in una storia di Instagram dice: «Devo metabolizzare».