Caterina Balivo , confessione intima sul marito in diretta tv: «Scusate mi è scappato...». La conduttrice di Vieni da me è stata ospite in collegamento con Italia Sì, la trasmissione condotta da Marco Liorni. E durante la chiacchierata con il conduttore, si è lasciata andare a una confessione privata.





Caterina Balivo, parlando dell'emergenza coronavirus e del periodo di quarantena, ha rivelato: «Non dormo con mio marito da dieci giorni. Se ci ammaliamo chi pensa ai bambini? I nonni sono lontani».





Caterina Balivo, che aveva accanto il marito Guido Maria Brera, si è accorta di aver fatto una piccola "gaffe" e rivolgendosi a lui ha aggiunto: «Amore non ti vergognare ma mi è scappata». Risate in studio. Ultimo aggiornamento: 18 Marzo, 16:07 © RIPRODUZIONE RISERVATA