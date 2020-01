Caterina Balivo a Vieni da me, «Meglio che si vada a nascondere»: il fuorionda imbarazzante di Fioretta Mari

ROMA - Caterina Balivo, fuorionda a Vieni da me: «È meglio che si vada a nascondere...». Oggi, tra gli ospiti del salotto pomeridiano di Rai1 Simone Bonaccorsi, ex Più bello d'Italia e ex concorrente di Temptation Island. Simone vuole fare una sorpresa alla fidanzata Chiara Esposito, chiedendole in diretta tv di andare a convivere insieme. Prima dell'ingresso di Chiara, Simone racconta la loro burrascosa storia d'amore. Il modello siciliano viene però ripreso bonariamente da Fioretta Mari (ospite anche lei della puntata) per alcuni suoi errori di dizione. Lui s'impegna a seguire i consigli dell'attrice e lei ci scherza su: «Ci vorrebbe una vita».





Caterina Balivo, di chi è la voce fuorionda?

Non è tutto. Caterina Balivo invita Simone a nascondersi per fare la sorpresa a Chiara e a quel punto il fuorionda. «È meglio che si va a nascondere...». Secondo i fan, la voce fuori campo sarebbe quella dell'attrice, che si sarebbe lasciata andare a un'altra battuta. Su Twitter i fan si scatenano: «Fioretta Mari sta asfaltando Simone, adoro». In ogni caso, la sorpresa di Simone per Chiara va a buon fine, i due andranno a convivere.

Caterina Balivo, il bacio social al figlio. Caterina Balivo chiede un bacio al figlio Guido Alberto. La risposta del bimbo spiazza tutti. «Se papà non ci sarà più...». La conduttrice di Vieni da me è in vacanza in montagna. E nelle stories di Instagram documenta i momenti trascorsi con amici e figli. In un tenero filmato, Caterina, sdraiata sul divano con il figlioletto - nato dall'amore con Guido Maria Brera - gli chiede un bacio. Il bimbo, parco di baci, dice alla mamma: «Te ne darò uno al giorno quando avrai 70 anni...». Caterina Balivo allora lo incalza: «Ma da vecchietta potrò vivere con te?». Il bimbo tergiversa: «Boh... c'è papà...». La conduttrice però non si arrende: «E se papà non ci sarà più? Mi metterai in una casa di riposo?». Guido Alberto non risponde e Caterina sbotta: «Dovevi dire 'No mamma, starai con me'». La didascalia ironica scelta da Caterina Balivo per la stories è eloquente: «Non aspettarti niente dai figli».

