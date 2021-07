Carolina Marconi e la lotta contro il cancro. Le parole dell'infermiera la emozionano. «Ringrazio Dio per tutte le attenzioni che ricevo»

Carolina Marconi continua la sua lotta con il cancro diagnosticato a inizio anno. E lo fa senza celare nulla ai suoi follower di Instagram, bensì condividendo i momenti tristi e felici del periodo che sta attraversando, così da lanciare un messaggio positivo: anche contro un male così forte si può sorridere. In due lunghi post, l'influencer ha voluto raccontare l'episodio vissuto in queste ore: un'infermiera le ha fatto notare quanto sia amata da chi la circonda. «L’infermiera mi dice - si legge su IG - quanto fossi fortunata ad avere queste attenzioni... quanto amore ci fosse intorno a me, perché ci sono tante persone abbandonate, tristi che purtroppo fanno questo percorso da sole e a loro va veramente tutta la mia stima».

«Ringrazio Dio perché sono fortunata, ma chi sta leggendo questo post per favore, non date tutto per scontato... non fate sentire abbandonati i vostri cari, una spinta in più a tutte quelle persone che hanno bisogno in questo momento di forza e sostegno, una telefonata, un messaggino, una coccola. In più fateli ridere, le attenzioni non devono mancare, credetemi fanno la differenza».