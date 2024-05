Carmine Recano si è sposato con Donatella Tipaldi: ecco chi c'era al matrimonio del "comandante" di Mare Fuori

Carmine Recano si è sposato ieri, 25 maggio, ad Acerra (Napoli). L'attore, molto noto per il ruolo del comandante Massimo Esposito nella serie "Mare Fuori", è convolato a nozze con la compagna Donatella Tipaldi.

Recano è da sempre molto attento alla sua privacy, ma sui social sono trapelate alcune foto del matrimonio, celebrato nella fiabesca cornice del Castello di Acerra.

Mare Fuori, Giacomo Giorgio: «Sono singolissimo. Una volta un'ammiratrice si è presentata in albergo, ma...»

Mare Fuori, chi c'era al matrimonio di Carmine Recano?

Presenti all'evento alcuni membri del cast di "Mare Fuori". A partire da Giacomo Giorgio, il Ciro Ricci della serie. Al matrimonio c'era anche l'attore Erasmo Genzini con la compagna Federica Esposito, che ha condiviso alcune foto del blindatissimo evento sui social. Ad Acerra per il grande giorno di Recano anche Carmine Elia, regista della prima stagione di "Mare Fuori".

Carmine Recano e Donatella Tipaldi hanno due figli, Gennaro e Mirea, che hanno camminato con loro sul tappeto bianco. Sui social dell'attore non c'è traccia dell'evento: il 43enne napoletano utilizza Instagram solo per lavoro e non condivide mai dettagli della sua vita privata. Per il ricevimento tutto è stato curato nei minimi dettagli, dall'allestimento alla torta multipiano bianca, come si evince da foto e video pubblicati dagli invitati.