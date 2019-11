Carlotta Mantovan a spasso con Milly Carlucci: "Ballando con le stelle" in vista?

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Una giornata fra amiche quella trascorsa fra Carlotta Mantovan e Milly Carlucci. La conduttrice regina degli ascolti di RaiUno con “Ballando con le stelle” e la moglie del compianto Fabrizio Frizzi hanno passato un pomeriggio insieme nella Capitale.Le due amiche sono state fotografate da “Diva e donna” mentre passeggiano a Roma dopo essersi salutate calorosamente per poi fermarsi in un locale per chiacchierare e fare colazione.Fabrizio Frizzi è venuto a mancare lo scorso 26 marzo del 2018 in seguito a un’emorragia cerebrale e Milly, dopo la scomparsa dell’amico, aveva fatto un appello per far entrare Carlotta in Rai. Che l’incontro sia per una partecipazione della Mantovan a “Ballando con le stelle”? Intanto lei è impegnata in tv con Michele Mirabella e si occupa a tempo pieno della figlia Stella.