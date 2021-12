Carlo e Harry, cosa bolle in pentola? La bella notizia che ci coglie tutti di sorpresa

LOLNEWS.IT - I rapporti tra Carlo e Harry sono passati sotto la lente d’ingrandimento degli esperti da quando il duca di Sussex e la moglie hanno preso la decisione di rilasciare una intervista bomba a Oprah. Ora pare che le cose tra il futuro erede al trono e il suo secondogenito vadano un po’ meglio e che siano tornati a parlarsi. Page Six riporta le parole di una fonte anonima secondo cui: “Carlo e Harry hanno ripreso a parlarsi. Carlo è rimasto profondamente ferito quando Harry e Meghan Markle hanno fatto sapere che avrebbero detto addio alla royal family e si sarebbero trasferiti all’estero”. E ancora: “[Harry e il padre] non si sono parlati per molto tempo. Ma ora i canali di comunicazione sono di nuovo aperti”.

