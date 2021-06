Carlo Conti, l'emozionante dedica della moglie per l'anniversario: «Quando sei tornato a casa dopo il ricovero»

Carlo Conti festaggia 9 anni di matrimonio con la sua Francesca Vaccaro. Per celebrare l'evento, la moglie del conduttore Rai ha pubblicato su Instagram una foto di suo marito all'uscita dall'ospedale dopo il ricovero per Covid lo scorso ottobre. Un immagine corredata da un commovente messaggio, che Francesca Vaccaro ha deciso di condividere con i suoi follower: «Sembrerà strano questo post per festeggiare i nostri 9 anni di matrimonio (in verità sono circa 20 d’amore), ci si sarebbe aspettati una bella foto in abito bianco! Questo invece è il momento del tuo rientro a casa dopo il ricovero in ospedale per il Covid».

La moglie di Carlo Conti ha scritto: «È stato un momento difficile (come per tante persone che si sono trovate ad affrontare situazioni ben più gravi), ma mai come in quel momento mi sono resa conto di quanto il nostro sentimento è indissolubile e capace di farci scalare montagne più o meno alte sempre mano nella mano». Ed ha concluso: «Sempre e per sempre buon anniversario». Carlo Conti ha invece optato per un messaggio più tradizionale con foto degli allora novelli sposi in auto: «Nove anni dal nostro sì, nove anni dall'inizio della nostra famiglia, sempre e per sempre grazie amore mio».