Carlo Conti e la figlia di Fabrizio Frizzi: «Stella mi chiama "babbo Conti" come faceva suo papà»

Matteo, figlio die Francesca Vaccaro e, nata dal rapporto fra Carlotta Mantovan e il compianto Fabrizio Frizzi , venuto a mancare lo scorso 26 marzo del 2018 in seguito a un’emorragia cerebrale, stanno crescendo insieme e la piccola chiama il presentatore “babboConti”, come faceva il papà.Carlo Conti è stato fotografato da “Diva e donna” durante una allegra passeggiata con i due bambini, Matteo e Stella, sua moglie Francesca e Carlotta Mantovan.Con la scomparsa di Frizzi, grande amico di Carlo, Stella lo chiama appunto “Babbo” Conti: “Dice “babboConti” come se fosse tutto attaccato – ha spiegato il conduttore - Suo padre mi chiamava così, e ora continua a farlo lei”.