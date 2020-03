Maria De Filippi, Carlo Conti a C'è posta per te. I fan notano un dettaglio: «Non è possibile»

Su Leggo.it le ultime novità. Carlo Conti , l'abbraccio con Maria De Filippi a C'è posta per te . I fan notano un dettaglio: «Non è possibile». Stasera Carlo Conti è stato ospite, insieme a Leonardo Pieraccioni e Giorgio Panariello, nel programma di Canale 5. Sono stati Pieraccioni e Panariello a inviare la posta a Carlo Conti per fargli incotrare la sua prima fidanzatina. Il conduttore della Corrida accetta l'invito ed entrato in studio scatta l'abbraccio con Maria De Filippi.

Leggi anche > Belen e la rottura con Stefano a Verissimo: «Avevo paura di lui. Mi ha fatto scendere in autostrada e mi ha detto...»

«Sorellina mia», dice Carlo Conti rivolgendosi con tenerezza a Maria De Filippi. Pubblico in visibilio, applaude a più non posso. Anche su Twitter, gli utenti apprezzano la "ship" Conti-De Filippi. Ma c'è qualcuno che nota un dettaglio: «La puntata è registrata, c'era ancora il pubblico e ci si poteva abbracciare, che nostalgia».

In tanti, rimpiangono il pubblico in studio (al momento non possibile a causa del coronavirus). Alcuni fan concludono: «La produzione ha correttamente indicato in sovrimpressione che la puntata è stata registrata prima del decreto».

Ultimo aggiornamento: 8 Marzo, 09:16

© RIPRODUZIONE RISERVATA