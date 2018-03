Canna gate, l'ironia di Striscia la Notizia: "Ecco perché la Marcuzzi era così furiosa"

Alessia Marcuzzi urla contro Eva Henger: "Fai la buona samaritana, ma sei fuori di testa"

Eva Henger e Massimiliano Caroletti contro Alessia Marcuzzi: "Mi aspettavo le sue scuse"

Sugli aggiornamenti del Cannagate. Durante l'ultima puntata dell'è andata su tutte le furie accusandodi andare in tutte le altre trasmissioni a parlare delmostra le immagini della diretta e dei minuti che l'avevano preceduta ironizzando sui superalcolici bevuti dalla conduttrice prima di andare in onda.La stessa Mara Venier aveva detto a inizio puntata di essere ubriaca. Poi i conduttori del tg satirico sottolineano che la Marcuzzi non ha mostrato alcuna solidarietà femminile quando ha fatto pesare di non essere mai stata moralista con Eva Henger in merito al suo passato da pornostar. Atteggiamento in netta contraddizione con quello adottato nella precedente edizione del reality verso l'ex naufrago"Alessia Marcuzzi ha prima lodato la complicità femminile di Valeria Marini e poi ha dato da femmina il peggior esempio di pregiudizio maschilista nei confronti di Eva Henger", le parole del servizio di Striscia la Notizia.