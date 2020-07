Elisabetta Canalis super sexy, reggiseno e slip "trasparente": la foto conquista i fan

Elisabetta Canalis con gli scatti in intimo conquista i suoi fan sulla rete. Dal suo account Instagram ha postato delle foto con una lingerie (reggiseno e slip) nude look, che ha fatto un pieno di like e commenti entusiasti.

Gli scatti la vedono sul terrazzo della sua casa a Los Angeles, dove si è trasferita a seguito della sua relazione con George Clooney, per poi sposare il dottor Brian Perry, seduta su una sedia con reggiseno e mutandine color carne, seguita dalla didascalia: "Italian breakfast".L’intimo lascia poco all’immaginazione, dato che è completamente trasparente, scatenando commenti entusiastici. Ad intervenire, oltre ai suoi ammiratori, anche follower vip come Roberto Cavalli che ha sentenziato con un “Amore wow che bella”, seguito da Chiara Biasi e Roberta Giarrusso.

Nonostante la costante presenza sui social, Elisabetta tendeva a tenere la figlia Skyler Eva lontana da questo mondo ma ultimamente, come ha spiegato in un'intervista al "Corriere,it", ha cmabiato idea: "Mia figlia ad un certo punto ha cominciato a chiedermi perché facessi di tutto per tagliarla fuori dalle mie foto e dalle mie dirette: veniva sempre spinta via e coperta e questo si è accentuato quando abbiamo ospitato una famiglia di rifugiati delle Bahamas in casa, con dei bambini piccoli che io fotografavo sempre. Skyler ama molto socializzare e alla fine è diventata protagonista di questa esperienza insieme ai bambini di quella famiglia. Così abbiamo rotto il ghiaccio e mi ha convinta a includerla in quelle foto".

