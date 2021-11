Can Yaman, nuovo amore dopo Diletta Leotta? Ecco chi è la ragazza misteriosa

Una love story che ha riempito le pagine dei rotocalchi questa estate quella tra Can Yaman e Diletta Leotta. Dalle passionali immagini continuamente postate sui social alla sparizione più totale della coppia. La fine della loro liason è cosa ormai certa e a darne conferma è stata proprio la giornalista di Dazn che è apparsa affranta nell'intervista che aveva rilasciato a Silvia Toffanin in una puntata di Verissimo. E se per la Leotta ora si vocifera di un flirt con il modello Giacomo Cavalli anche per l'attore turco sembra il cuore abbia ricominciato a battere. Ma chi sarebbe la nuova fortunata? Can Yaman, stando al gossip, avrebbe perso letteralmente la testa per Maria Giovanna Adamo una modella di 25 anni calabrese, originaria di Crotone. A svelare qualcosa in più su di lei ci ha pensato il settimanale Chi che ha parlato delle iniziative benefiche intraprese da Can proprio nel suo 32esimo compleanno. 32 candeline spente con una torta tra gli applausi degli amici e i bambini.

Can Yaman, il compleanno in beneficenza

È stata inaugurata proprio in occasione del suo compleanno la raccolta fondi per l’Associazione Can Yaman For Children al Policlinico Umberto I di Roma. L’obiettivo? Acquistare una culla termica e un respiratore pediatrico per i piccoli degenti. L’attore in occasione della sua festa ha girato per il reparto di Neonatologia e Pediatria portando doni ai più piccoli: «Il mio sogno più grande? Poter vedere i bambini ricoverati in ospedale tornare a giocare al più presto». Il primo compleanno "italiano" di Yaman è nel simbolo della solidarietà. «L’associazione non ha scopo di lucro e ha per obiettivo affiancare e supportare, in ambito socio-sanitario, bambini e adolescenti. Opera promuovendo diverse attività legate alla Pediatria e alla protezione della salute in età evolutiva», ha scritto Can Yaman sulla pagina Instagram della sua associazione. E dopo la visita nell’ospedale, l'attore turco ha partecipato anche a un evento organizzato per lui a Cinecittà World. E anche questa volta la parola di base è beneficenza: infatti il ricavato dei biglietti del parco divertimenti venduti è andato alla sua associazione. L’attore per tutto il pomeriggio si è concesso ai fan tra selfie e chiacchiere.

Nuovo amore?

Oltre alla beneficienza però Can nell'ultimo periodo lo abbiamo visto molto impegnato sul set. In attesa di diventare Sandokan nel remake del kolossal, l'attore è totalmente assorbito da una co-produzione internazionale firmata Lux Vide che lo terrà impegnato fino a febbraio 2022. Inoltre Can ha da poco terminato le riprese di "Viola come il mare", la nuova fiction di Canale 5 in cui il bell'attore recita assieme a Francesca Chillemi. La serie girata tra Roma e Palermo, sarebbe stata l'alcova del nuovo amore tra Can e Maria Giovanna Adamo.

Ecco chi è Maria Giovanna Adamo

Stando alle voci, l'attore avrebbe riconfermato il suo amore per l'Italia e la passione per le donne del sud, e stavolta a fare breccia nel cuore dell'attore sarebbe una modella e attrice conosciuta a Palermo sul set della serie tv prodotta da Lux Vide. Tra i suoi ultimi lavori, Maria Giovanna ha avuto un piccolo ruolo nella serie tv di Carlo Verdone su Prime Video Vita da Carlo. Il nome di Maria Giovanna Adamo non è nuovo al gossip, ma gli ultimi indizi lasciano pensare che l'attore turco abbia già parlato della nuova fiamma alla sua famiglia.

Maria Giovanna Adamo e Can Yaman dovrebbero essersi conosciuti, secondo il settimanale Chi, sul set di Viola come il mare, la serie che Can sta girando a Palermo. E i social lo confermerebbero, infatti sbrirciando sulle pagine social della modella Maria Giovanna i primi di ottobre la ragazza si trovava proprio a Palermo. Un profilo da "soli" 5mila follower che esploderà nelle prossime ore in cui non si vedono foto estremamente impostate. Ma tra le storie in evidenza c'è lo scatto con Can Yaman.

Sarà veramente la modella calabrese quella che ha fatto riannamorare Can Yaman?