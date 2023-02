Camilla, la rivincita: dall'incoronazione di Re Carlo chiamata «regina» e non «regina consorte»

«Regina» e non «regina consorte». Sarà questo il titolo ufficiale che Buckingham Palace darà a Camilla, la moglie di Carlo III, da quando sarà ufficialmente incoronato Re. Una rivincita niente male per una donna che ha dovuto affrontare non pochi problemi per conquistare (e per molti non c'è ancora riuscita) i cuori degli inglesi. Da quando ha sposato l'allora principe di Galles nel 2005, secondo i ben informati non sarebbe mai stata chiamata «regina» una volta che Carlo sarebbe salito al trono. Questo a causa della loro relazione mentre Carlo era sposato con Diana, lei sì amatissima a Londra.

Ma Camilla con il tempo ha saputo conquistare i sudditi e anche la stessa regina Elisabetta, che nel febbraio dello scorso anno aveva chiesto alla nuora di essere riconosciuta come «regina consorte». Ora però Buckingham Palace sembra poter andare oltre. Secondo il Daily Mail, il primo segnale del nuovo approccio è arrivato la scorsa settimana quando Camilla ha lanciato la "Queen's Reading Room" – senza la parola consorte, appunto – quando ha aggiornato il nome del suo ente di beneficenza, la Duchess of Cornwall's Reading Room.

E presto anche il registro ufficiale della Royal Family potrebbe cambiare. Una fonte ha detto: «C'è una visione nel Palazzo secondo cui la Regina Consorte è ingombrante e potrebbe essere più semplice per Camilla essere conosciuta come la Regina quando sarà il momento giusto».

Camilla will officially be known as the QUEEN rather than 'Queen Consort' after King Charles' coronation https://t.co/yaIU3YlXH8 — Daily Mail Online (@MailOnline) February 26, 2023

Regina e non regina consorte, ecco perché

«Il principe Filippo era ufficialmente principe consorte, ma non era noto come principe consorte. La Regina ovviamente sarebbe ancora la Regina Consorte, quindi il Palazzo ovviamente non impedirebbe a nessuno di chiamare Sua Maestà così se lo desiderasse». Anche alcuni tabloid, come il Times e il Telegraph, hanno già abbandonato il titolo "consorte" quando scrivono di Camilla.

I funzionari di Buckingham Palace hanno esaminato i precedenti, compresi i titoli usati per la moglie del re Giorgio VI, nonno di Carlo. In quanto regina non regnante, la moglie di Giorgio VI era tecnicamente regina consorte, ma era conosciuta in pubblico semplicemente come regina Elisabetta.

E ora, a quasi 20 anni dal matrimonio con Carlo, Camilla è un passo avanti verso l'essere conosciuta semplicemente come «regina». Sarà incoronata nell'abbazia di Westminster insieme al re tra poco più di due mesi. Spiegando la decisione del Times di chiamare Camilla «Queen» piuttosto che «Queen Consort», l'archivista del giornale Rose Wild ha detto: «Per la maggior parte di noi, "la regina" ha significato solo una persona per tutto il tempo che possiamo ricordare. Mentre ci stavamo ancora abituando all'idea di cantare "God save the King", c'era qualche possibilità di confusione su chi intendesse "la regina" nella nostra copertura della sua morte. Questo è stato in gran parte risolto con l'uso di "Queen Consort" per riferirsi all'ex Duchessa di Cornovaglia. Questa soluzione prolissa non sembra più necessaria. “Consorte” è una descrizione, non un titolo».