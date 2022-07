Meghan Markle, con Camilla è rottura. «Non la perdonerà mai per quello che ha fatto a Carlo»

Mentre la duchessa di Edimburgo e Cornovaglia, vale a dire Camilla, festeggia oggi i suoi 75 anni, si apprende che la spaccatura tra lei e Meghan Markle si allarga sempre di più. Stando a una fonte della Royal Family, l’eterno amore del principe di Galles “non perdonerà mai la moglie di Harry per quello che ha fatto a Carlo”.

APPROFONDIMENTI LONDRA Harry e Meghan, un'altra intervista con Oprah? L'incontro che... PERSONE Harry e Megan, il ritorno a corte: ripartono prima della fine delle... IL CASO Meghan Markle e Harry temono che Lilibet sarà cancellata dalla... ROYAL FAMILY Il principe Carlo e quei 3 milioni in contanti ricevuti da uno...

Il punto è, spiegano gli esperti di nobiltà britannica ai giornali della City, che la fuga in America dei Sussex ha allontanato profondamente non solo Carlo e Harry, ma anche Camilla e Meghan. Alla radice del dissidio tra il nipote di Elisabetta e l’ex signora Parker-Bowles si celano ancora i risentimenti per i continui tradimenti di Carlo, quando era sposato con Diana. La fine tragica della madre, e i dissapori con la famiglia reale, hanno reso inevitabile l’allontanamento da Buckingham Palace. Nel corso dell’intervista dei Sussex con Oprah Winfrey, Harry si era lamentato di essere stato “tagliato fuori” dalla “ditta” (come viene confidenzialmente chiamata la Royal Family), e che si sentiva “deluso” dal comportamento del padre.

Ma quale sarebbe invece la natura del risentimento che Camilla prova, invece, nei confronti di Meghan? In quella famosa intervista con veduta sulla residenza californiana della coppia, il suo nome non è mai stato citato, al contrario di Carlo e del primogenito William.

“Non credo che la duchessa potrà mai perdonare Meghan per quello che ha fatto a Carlo”, dice una fonte coperta da anonimato al tabloid Daily Star. La moglie del principe e la ex attrice di serie tv erano, pare, molto legate prima della fatidica “Megxit”. Si direbbe dunque che sono stati gli affondi dietro le quinte di Meghan nei confronti di Carlo - e soprattutto le pressioni su Harry per farlo “dimettere” dalle funzioni reali e provocare la spaccatura in famiglia - a causare in lei un risentimento che non si è più ricomposto. E che lo stesso Harry non ha certo cercato di risolvere, se non attraverso vari contatti infruttuosi con il padre.