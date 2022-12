Bryan Adams: «Sesso? Per il mio medico gli uomini dovrebbero farlo 27 volte al mese, ma chi tiene questo ritmo?»

Secondo il suo medico, per avere una prostata sana un uomo dovrebbe fare sesso 27 volte al mese. Ma Bryan Adams, il cantautore canadese classe 1959, dice scherzando di «non poter reggere questo ritmo». In un botta e risposta uscito sul Guardian, Adams tra i temi affronta anche quello del sesso. La cotta per Charlize Theron che non ha mai nascosto e quella battuta che in poche ore ha fatto il giro del mondo. «Il mio dottore dice che per una prostata sana gli uomini dovrebbero fare sesso 27 volte al mese, ma chi tiene davvero questo ritmo?», ha chiosato Adams, salvo poi scegliere «una tazza di tè» quando gli viene chiesto se preferirebbe fare più sesso, avere più soldi oppure essere più famoso.

Il momento in cui è stato più vicino alla morte? Anche qui la risposta non è scontata: «Mentre facevo paracadutismo e il paracadute mi si era arrotolato intorno alle gambe», ha risposto il cantante. Reduce dal tour in Italia, lo scorso 28 ottobre è uscito il cofanetto, in doppio cd, «So Happy It Hurts» che contiene sia le canzoni dell’ultimo album omonimo sia alcuni dei suoi più grandi successi, come «Summer of ’69» e «(Everything I Do) I Do It For You».