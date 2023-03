Brooke Shields, l'infanzia rubata e lo stupro: «Mia madre mi fece posare nuda a 10 anni. Le mie figlie mi chiedono perché»

Brooke Shields oggi ha 57 anni ed è madre di due ragazze Rowan, 19 anni, e Grier, 16 anni. Quando la più grande, guardando il film Pretty Baby in cui l'attrice a soli 11 anni interpretava una prostituta, le chiese: «Ci avresti permesso di farlo? Questa è pornografia infantile!», lei capì a quante cose sua madre l'aveva sottoposta. Brooke aveva solo 11 anni quando fu costretta a baciare in modo seducente Keith Carradine, allora 27enne. Ma non fu la sola assurdità a cui la madre la obbligò.

La madre alcolizzata

Ricordando la conversazione con la figlia, l'attrice ha detto al Sunday Times Magazine: «È stato difficile per me non giustificare mia madre con loro, ma quando me lo hanno chiesto, ho pensato: Oh Dio, devo ammetterlo. Non so perché mia madre pensava che farmi fare certe cose fosse giusto». La madre di Brooke era un'alcolizzata morta nel 2012. Brooke, figlia unica, ha sempre ripetuto che non riusciva ad essere arrabbiata con lei. Anche quando la fece posare nuda per una pubblicazione di Playboy all'età di 10 anni.

Il documentario

Brooke Shields racconterà la sua vita in un documentario in due parti che verrà trasmesso negli Stati Uniti il ​​mese prossimo, dove racconterà anche la sua amicizia con Michael Jackson, negando di aver avuto una storia con la popstar e raccontando lo choc per le accuse di aggressione sessuale che in seguito ha dovuto affrontare. Il documentario, anch'esso intitolato "Pretty Baby", sarà presentato in anteprima il 3 aprile su Hulu. Diretto da Lana Wilson, prende il nome dal film "Pretty Baby" di Louis Malle del 1978, un dramma su una giovane prostituta, interpretata da Shields, a New Orleans nel 1917.



Nel film, scritto da Polly Platt, l'attrice bacia Carradine e appare anche nuda. «Potrei dire che quella era arte, che erano altri tempi. Ma in realtà non so perché mia madre l'abbia permesso». E quella non è stata né la prima, né l'ultima volta in cui l'attrice è stata sessualizzata dai media. A 15 anni ha girato "Laguna Blu", poi "Endless Love". Entrambi presentavano sesso e nudità. E poi c'erano quelle pubblicità di jeans di Calvin Klein. Quando aveva 16 anni ed era una star mondiale, un amico di famiglia e fotografo ha cercato di vendere le foto di nudo che le aveva scattato quando aveva solo 10 anni. Sua madre ha fatto causa e la famiglia è andata in tribunale, ma il fotografo ha vinto.



Shields, che ha scritto due biografie, era già stata contattata per documentari e aveva sempre detto di no. Ma ora con una figlia che va al college, e con l'incoraggiamento della sua amica Ali Wentworth e dopo anni di terapia, ha sentito che era il momento giusto.

Lo stupro

L'attrice ha rivelato di essere stata violentata quando era una giovane attrice a Hollywood. Non ha rivelato l'identità del suo stupratore, ma ha detto di aver visto l'uomo, che già conosceva, subito dopo essersi laureata, credendo che fosse un incontro di lavoro su un nuovo film. L'uomo la portò nel suo hotel dicendole che le avrebbe chiamato un taxi dalla sua stanza e invece si è spogliato e poi l'ha aggredita. "Avevo paura di essere soffocata", ha ricordato Shields nel documentario. "Non ho neanche lottato, mi sono solo detta: 'Resta viva e poi scappa''".