Briatore dimentica il Covid con Naomi Campbell: «Ieri è venuta a trovarmi a Monaco»

Flavio Briatore documenta il ritorno alla vita di tutti i giorni su Instagram mostrandosi in una foto dove emerge il "distanziamento zero". «Ieri è venuta a trovarmi Naomi a Monaco». Briatore pubblica proprio la foto con Naomi Campbell che appoggia la testa al volto dell'imprenditore, recentemente contagiato dal Covid. Sia Briatore che Naomi Campbell appaiono sorridenti. Lo scatto è stato pubblicato questa mattina su Instagram dallo stesso Briatore che sembra quindi aver definitivamente superato la brutta parentesi del Coronavirus; la visita della sua ex Naomi sancisce per lui il ritorno alla normalità.



Ultimo aggiornamento: 11:48

