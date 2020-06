Brando De Sica, aperitivo post Covid nel centro di Roma per rivedere gli amici

Aperitivo post Covid per Brando De Sica. L'attore e regista figlio di Christian e Silvia Verdone ha scelto la centralissima piazza Farnese a Roma come cornice per una delle prime uscite post lockdown, ed è lì che lo ha beccato il re dei paparazzi Rino Barillari.



Brando, 37 anni, seduto ai tavolini del Winebar ha passato la serata a raccontare all'amico Alessandro Camponeschi come ha trascorso gli ultimi mesi. La tappa in centro è stata anche l'occasione per rivedere un altro amico, Jacopo Gassman.

Ultimo aggiornamento: 16:18

