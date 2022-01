Brad Pitt e Lykke Li, è amore? Ecco chi è l'affascinante vicina di casa della star di Hollywood

Secondo il tabloid inglese The Sun, Brad Pitt avrebbe una nuova fiamma. L'attore di Hollywood si starebbe frequentando da qualche tempo con la cantante svedese Lykke Li, sua vicina di casa. La coppia, come riportano alcune indiscrezioni, sarebbe riuscita a incontrarsi in gran segreto mantenendosi lontana dai riflettori e dai paparazzi. I due sarebbero stati avvistati di recente da Mother Wolf, un nuovo ristorante di Hollywood frequentato da numerose celebrità. Una fonte ha confermato a The Sun: «Era Lykke, stavano cenando insieme».

APPROFONDIMENTI TALE PADRE Jude Law e il figlio testimonial di Brioni: chi è Rafferty... RICONOSCIMENTI Paul Rudd è l'uomo più sexy dell'anno: la... SPORT US Open, anche Brad Pitt e Bradley Cooper alla finale tra Djokovic e... ADNKRONOS Festa Roma, Jolie in ginocchio sul palco per i fan: selfie e...

Un'altra fonte ha invece dichiarato: «Brad e Lykke sono riusciti a non farsi notare così facilmente perché sono vicini. Ha funzionato perfettamente per Brad, avere qualcuno che gli piace che vive così vicino a lui». Lykke è una popstar svedese di musica indie, che vive in America, più o meno stabilmente, da quando aveva 19 anni e a Los Feliz dal 2018, in una villa acquistata a nome del suo ex Jeff Bhasker, come scrive The Sun, da cui ha avuto un figlio Dion di 5 anni.