Brad Pitt esce dalla clinica di Beverly Hills in sedia a rotelle: ecco cosa è successo

Hanno causato sorpresa, e poi anche sconcerto, alcune foto diffuse in esclusiva dal New York Post, in cui si vede Brad Pitt che lascia una clinica di Beverly Hills in sedia a rotelle. Ma, secondo alcune fonti vicine all’attore e citate dal giornale, non ci sarebbe nulla da temere, per la popolare star: si tratta solo del trauma post-operatorio dovuto a un intervento odontoiatrico.

Page Six: Brad Pitt leaves medical center in a wheelchair post-dentist.https://t.co/pUHmoVOCsJ via @GoogleNews — Joseph Hucks (@JosephHucks) April 15, 2021

Pitt, 57 anni, è stato immortalato assieme alla sua guardia del corpo, quasi irriconoscibile, con la mascherina e gli occhiali scuri. A quanto pare, ha dovuto rimuovere un dente del giudizio.

Pitt parteciperà, il prossimo 25 aprile, alla notte degli Oscar, assieme a tanti altri attori celebri, come Harrison Ford, Halle Berry e Reese Witherspoon. Per un simile evento, era proprio necessaria una “manutenzione del sorriso”.

La causa di separazione con la sua ex, Angelina Jolie, gli ha però distrutto ogni voglia di sorridere. L’attrice si starebbe preparando a chiedere la custodia dei sei figli della coppia, ed è pronta anche a colpi bassi pur di ottenerla.