Boris Johns e Carrie in luna di miele. l'eco-hotel 5 stelle in Slovenia non ha neanche la wi-fi: è bufera: «L'economia inglese crolla e lui è in vacanza»

Mentre la Banca d'Inghilterra ha emesso un cupo avviso di retrocessione, Johnson va in vacaza. Classificato come oasi del relax, con "clima curativo" ed “energie calmanti”. E non poteva scegliere luogo migliore Boris Johnson per la sua mini luna di miele con la moglie Carrie Symonds. Hanno scelto le montagne della Slovenia per passare qualche giorno in un eco-hotel dove la cena è a base di piatti di prosciutto d'orso.

Boris Johnson e Carrie fuggo in luna di miele

Vila Planinka si trova in una valle vicino al villaggio di Jezersko nella valle di Kokra, a circa 30 minuti da Lubiana, e offre articoli da bagno vegani e acqua del rubinetto con il «più alto contenuto di magnesio in Slovenia», che si dice faccia bene al cuore. Il boutique hotel a cinque stelle, dove le camere costano da £ 242 a £ 542 a notte (dai 290 ai 650 euro), atempone a ogni sua offerta il «benessere» dei suoi clienti affermando che i visitatori «rallentano, armonizzando il ritmo tuo con il tuo equilibrio interiore».

Dove sono stati

Nessuna delle 23 camere ha il cablaggio nelle pareti e il Wi-Fi è disponibile solo nella hall, e disponibile solo su richiesta in alcune camere.

Johnson e la moglie hanno lasciato la struttura ieri sera per rientrare a Londra in vista degli impegni politici del leader, a parlare di questi clienti speciali sono state la proprietaria dell'hotel Katja Batajelj e sua figlia Lana : «È stato uno tra gli ospiti più piacevoli che abbiamo avuto e non ha chiesto nulla. Era entusiasta del cibo e delle bevande. Se tutti gli ospiti fossero come lui saremmo molto fortunati».

La signora Batajeli ha descritto al Telegraph, la coppia come «molto attiva»: hanno fatto escursioni, nuotato nel lago locale e visitato le grotte di Postumia, una serie di enormi caverne naturali con un castello medievale da favola all'ingresso.

Erano soli, senza i figli, Wilf, 2 anni, e Romy, sette mesi.

Escursioni e piatti prelibati a base di orso

Una struttura in cui nel ristorante primeggiano piatti a base di carne d'orso: dal prosciutto alla guancia entrambi elencati nel menu degustazione, che consiste in un massimo di sette portate al costo di € 78 (£ 66) .

La Slovenia ha la più grande popolazione di orsi d'Europa ed è considerata una prelibatezza nel paese. La regione di Jezersko, vicino al confine con l'Austria, è descritta dall'ente turistico locale come parte della «perla verde d'Europa» ed è frequentata da escursionisti, alpinisti e appassionati di mountain bike.

Scoppia la bufera

Il signor Johnson e Carrie si sono recati in Slovenia dopo una tardiva celebrazione del matrimonio il mese scorso. La rivelazione che Nadhim Zahawi, il Cancelliere, era in vacanza nello stesso momento ha suscitato alcune critiche viste le difficoltà economiche che stanno attualmente affrontando la Gran Bretagna.

Il numero 10 ha precedentemente affermato che il PM si terrà al passo con gli eventi mentre è via. E questa mattina il segretario agli affari Kwasi Kwarteng ha detto di essere in contatto «regolare» con entrambi gli uomini, aggiungendo: «Non sono in vacanza. Siamo a lavoro per risolvere questi problemi».

Ma Angela Rayner del Labor ha detto: «I Tory (cioè il partito conservatore) hanno fatto crollare l'economia. Ora neanche ci sono».

Le critiche

E non è la prima volta che Johnson viene criticato per un suo viaggio. Secondo quanto riferito, il primo ministro avrebbe iniziato una vacanza nel Somerset mentre i talebani avanzando verso la capitale dell'Afghanistan la scorsa estate, prima di tornare rapidamente a Westminster. Poche settimane dopo è stato nuovamente esaminato quando ha lasciato Downing Street per un viaggio di quattro giorni con la sua famiglia dopo il ritiro delle forze da Kabul. All'epoca, il n. 10 rifiutò di descrivere il viaggio come una vacanza e insistette sul fatto che stava «continuando a lavorare». E una vacanza spagnola in una villa di proprietà della famiglia del ministro Lord Goldsmith, sempre nel 2021, ha suscitato critiche sulla trasparenza. Labor ha criticato il signor Johnson per aver dichiarato una vacanza gratuita nella villa nell'elenco degli interessi dei ministeri ma non nel registro parlamentare che potrebbe richiedere la pubblicazione di maggiori dettagli come valore del soggiorno. Insomma è bufera.