«Quello che chiedo al 2019», la moglie di Paolo Bonolis e la dedica commovente per Elena Santarelli

Sonia Bruganelli, moglie di Paolo Bonolis, fa una dedica speciale ad Elena Santarelli e a sua figlia Silvia per il nuovo anno.Il dramma del figlio di Elena Santarelli ha commosso tantissimi personaggi del mondo dello spettacolo, in particolare Paolo Bonolis e sua moglie Sonia Bruganelli. È quest’ultima che, legata alla Santarelli da una bellissima amicizia, ha fatto una dedica speciale alla showgirl in vista del nuovo anno.