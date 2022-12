Bolletta da 20mila euro per le cure della figlia disabile, interviene Kate Winslet e la paga: «Qualcuno doveva farlo»

Kate Winslet dice di essere stata "assolutamente distrutta" dalla storia di una madre che è stata quasi costretta ad affidare il figlio disabile perché non poteva permettersi di pagare le bollette. L'attrice, 47 anni, ha dato a Carolynne Hunter 17.000 sterline per il sostegno vitale di sua figlia e ha detto oggi che i "poteri forti" devono "apportare cambiamenti che aiutino davvero queste persone". La signora Hunter, di Tillicoultry, è stata avvertita dal Clackmannanshire Council che il suo conto potrebbe aumentare da £ 6.500 a £ 17.000 l'anno prossimo. La figlia della signora Hunter, Freya, 12 anni, ha una grave paralisi cerebrale e fa affidamento sull'ossigeno per problemi respiratori cronici.

L'intervista

In un'intervista alla BBC con Laura Kuenssberg, la signora Winslet ha dichiarato: "La signora mi ha detto che avrebbe dovuto affidare sua figlia, che ha una grave paralisi cerebrale, perché non poteva permettersi le bollette dell'elettricità. Questa storia mi ha assolutamente distrutto".

'Quando ho saputo dei soldi sono scoppiata a piangere, pensavo che non fosse nemmeno reale. Sto ancora pensando "È vero?" Parlando oggi, la signora Winslet ha affermato di essere stata in grado di rintracciare la signora Hunter per fare una donazione attraverso una pagina GoFundMe che la madre aveva creato. Il GoFundMe ora ha £ 37.100. La signora Winslet ha aggiunto: "E ho appena sentito - ho solo - era semplicemente sbagliato per me che questa donna avrebbe sofferto e che avrebbe dovuto essere in qualche modo come una madre costretta a prendere una decisione così straziante perché semplicemente non aveva il supporto e non poteva pagare le bollette. "Non potevo permettere che accadesse."

I Cacciatori vivono in una grande casa popolare a Tillicoultry, quindi c'è spazio per l'equipaggiamento di Freya. Al momento costa loro 6.500 sterline all'anno per far funzionare il kit e riscaldare la casa, il che non è efficiente dal punto di vista energetico, anche se la signora Hunter ha affermato di aver spento il riscaldamento nella maggior parte delle stanze per risparmiare denaro. Sebbene lavori a tempo pieno nel terzo settore con un salario moderato, non riceve lo stesso sostegno di chi ha un reddito basso. La straordinaria generosità di Winslet significa che la famiglia sarà in grado di affrontare il prossimo anno sapendo di potersi permettere il supporto vitale di cui Freya ha così disperatamente bisogno.