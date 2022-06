Blanco, il tradimento dopo Sanremo. L'ex fidanzata: «Ho scoperto che aveva un'altra»

Giulia Lisioli, ex fidanzata di Blanco, rompe il silenzio sulla fine della relazione col cantante. Durante il Festival di Sanremo 2022, i due sono apparsi più uniti che mai. Ma, dopo la vittoria, Blanco si è avvicinato ad un’altra ragazza, la ballerina Martina Valdes. E, nonostante le pubbliche dichiarazioni d’amore nei confronti dell’ex compagna di scuola, Riccardo ha tradito Giulia, come lei stessa ha dichiarato. «Ho scoperto che Riccardo aveva un’altra in un video che mi hanno mandato su Internet. Ho visto lui in discoteca che baciava quella ragazza, una che non avevo mai visto prima» ha dichiarato la diciannovenne al settimanale Di Più.

Giulia Lisioli, dopo il brutto periodo vissuto, ha dichiarato di stare meglio, ma di provare ancora un sentimento molto forte nei confronti di Blanco. Il tradimento l'ha portata a conseguenze preoccupanti: dopo aver visto quel breve filmato è finita in ospedale. Ha dovuto prendere degli ansiolitici e per settimane ha fatto i conti con ansia e attacchi di panico.

L’ex fidanzata di Blanco ha ammesso che dopo la vittoria sul palco dell’Ariston la loro relazione, nata sui banchi di scuola, era entrata in crisi ma non si aspettava un tradimento del genere. Dopo aver scoperto tutto ha inondato Fabbriconi di messaggi senza però ricevere alcuna risposta. Frasi piene di rabbia e cattiveria, dettate da un momento difficile e di cui Giulia oggi è pentita.

E' stato dopo che Blanco le ha risposto, cercando di spiegare e chiarire, ma è riuscito ad incontrare Giulia solo due mesi dopo. L’incontro è finito con una rottura definitiva, come spiegato dalla Lisioli: «Mi ha detto che ci teneva ancora tantissimo a me. Ha sbagliato, forse era in un momento difficile, in cui aveva tanto stress addosso. Io non ho sbagliato niente. L’ho amato, supportato e sopportato: dall’inizio fino a Sanremo. Chi ha sbagliato è solo lui».

E ribadisce: «Per stare dietro a lui spesso mi trascuravo. Forse è stato questo il mio errore ma ero sicura del suo amore. Mettevo davanti a tutto le esigenze di Riccardo, io venivo dopo e mi sembrava giusto così».

Oggi Giulia sta meglio, ha ripreso gli allenamenti in palestra ed è stata assunta in un bar. Il suo sogno più grande è quello di lavorare nel mondo della moda. «Vorrei vivere in pace e riuscire a dimenticare tutto. Soprattutto Riccardo», ha precisato. Giulia Lisioli ha infine confidato che Blanco ha scritto diverse canzoni per lei, tra cui Afrodite. La storia d’amore tra i due è nata il 22 dicembre 2020 con un bacio.