Bianca Guaccero, nuovo look. Polemica sui social: «Hai copiato la Blasi»

Un secolo di parrucche. Sì, perché quel look degli anni ’20, quel caschetto da Charleston continua a rapire il cuore delle donne dello spettacolo.ha condotto l’intera edizione del(quasi tre mesi) sempre con un taglio e un colore diversi grazie alle parrucche, palesandosi con la propria chioma vaporosa solo nella puntata finale. Ma la signora, non è l’unica ad esserci cascata. L’attrice e conduttrice napoletananon ha resistito, presentandosi alla guida di “Detto fatto” su Rai Due non solo in versione danzerina, ma anche con un caschetto corvino, che ha scatenato immediatamente i commenti social.“Stai benissimo sempre”, “Che meraviglia il trucco di oggi”, ma più di uno si è mostrato preoccupato: “Bianca che è successo ai capelli? Ti è venuta la "BLASINITE?". La Blasi, infatti, ha più volte lanciato un messaggio ottimistico sia in tv che sul proprio profilo Instagram in merito al cambiamento di look: “Osare, divertirsi, provocare e non prendersi mai troppo sul serio......è così per noi la moda? No è la vita”