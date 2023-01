Bianca Balti: «Mi drogavo e cambiavo uomini, mia figlia scelse di vivere con il padre»

Bianca Balti si racconta senza freni al podcast "One more time" di Luca Casadei. La modella italia, 38 anni, ha ripercorso alcuni dei momenti più dolorosi della sua vita. Da giovanissima lascia Lodi per trasferirsi a Milano: «Era una vita disfunzionale, non ero felice, ma me ne accorgo solo ora». E la sua vita cambia immediatamente: «Resto incinta dopo solo tre settimane. Dopo un mese mi chiede di sposarlo».

Bianca Balti, la droga e gli uomini

«Vivevo tutto alla giornata, ho deciso di fare la mamma e la moglie dopo un anno e mezzo dall’inizio della mia carriera. Una cosa folle», racconta Bianca Balti. La modella si trasferisce negli Stati Uniti e, senza rendersene conto, finisce in un turbine autodistruttivo: «Mi ero fatta prendere dall’entusiasmo, ma la verità è che lui era molto possessivo e assillante. Non era un rapporto sano».

Dopo il divorzio, le cose per Bianca Balti vanno persino peggio: «Ricomincio con le feste. Lasciavo mia figlia dai nonni, a Lodi, e io andavo di uomo in uomo passando per la droga». La modella cambia ancora vita, si trasferisce a Marbella, ma qui arriva il colpo più duro: «Chiedo il permesso al tribunale spagnolo di portare mia figlia con me in America, ma lo rifiutano. Il mio avvocato mi dice "Guarda che le chiederanno dove vuole vivere, se con te o con suo padre". Allora glielo chiedo e lei mi risponde "Col papà"». Bianca Balti ha definito questo: «Uno dei momenti più brutti della mia vita». La figlia della lodigiana, Matilda, oggi ha 16 anni.