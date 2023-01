Bianca Balti mostra la cicatrice al seno dopo la mastectomia: «Nuovo anno, nuova me»

Bianca Balti mostra con orgoglio le sue cicatrici. La top model ha postato una serie di foto su Instagram in cui, completamente nuda, esibisce i segni della mastectomia a cui si è sottoposta a inizio dicembre. «Nuovo anno, nuova me», scrive Bianca Balti. E ironicamente aggiunge: «I gatti potrebbero avere 10 vite dopotutto».

Bianca Balti, la mutazione genetica e la mastectomia preventiva

La top model 38enne ha scoperto tempo fa di avere la mutazione genetica BRCA1, che aumenta esponenzialmente il rischio di contrarre un tumore al seno e alle ovaie. Per questo motivo, lo scorso 9 dicembre, si è sottoposta a un intervento di mastectomia preventiva.

Si tratta della stessa mutazione che ha Angelina Jolie e che ha portato l'attrice a prendere la stessa decisione qualche anno fa. La Balti aveva dato l'annuncio dell'operazione sui social spiegando di amare «troppo la vita per non fare il possibile per preservarla» e di volere che le sue bambine trovassero in lei «la forza di agire se un giorno anche loro venissero diagnosticate». In modo molto sincero non aveva nascosto di sentirsi «fragile e spaventata dall'idea di dover dipendere dagli altri».