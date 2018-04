Bianca Balti innamorata e il mistero del video. Alessandro Preziosi, baci "segreti" nella notte

© RIPRODUZIONE RISERVATA

MILANO – Sembrano esserci nuovi amori nel mondo dei vip. Il primo nome è quello diche, ha messo fine dopo soli 5 mesi al suo matrimonio con Matthew McRae e cancellato tutte le sue immagini dal social.Durante i festeggiamenti del suo trentaquattresimo compleanno però Bianca ha postato su Instagram un video “sospetto”: “La modella Bianca Balti – sfa sapere la rubrica “Sussurri fra divi” di “Diva e donna” - a 5 mesi di distanza dal matrimonio con Matthew McRae, avvenuto lo scorso agosto, aveva rimosso dai social tutte le foto col marito. Ora, per festeggiare i suoi 34 anni ha pubblicato su Instagram un video in cui si nota la presenza di un uomo misterioso a un tavolo mentre i due fanno colazione insieme. Ha trovato un nuovo amore? Lei sembra felice”Nuova love story anche per, single dopo l’addio alla giovane ex Greta Carandini: “Dopo la fine della storia d'amore con Greta Carandini, il bell'attore Alessandro Preziosi non si è più visto ufficialmente insieme a una donna.Ora pare che al suo fianco ci sia nuova ragazza: si tratta di una bruna misteriosa con la quale il sex symbol sarebbe stato avvistato nella notte romana durante un bacio appassionato. Pare che lui già la presenti in giro come sua nuova compagna".