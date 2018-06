si è fatto largo il gossip

Qualcosa si era già capito alcuni giorni dopo la finale dell’Isola dei Famosi, ma ora, in un’intervista al Quotidiano nazionale, conferma e si apre, raccontando quel drammatico intervento cui venne sottoposta tre anni e mezzo fa.All’epoca della sua prima partecipazione a Sanremo, Bianca si operò e adesso ha una protesi al cuore. «Non ne parlo molto per non attirare facile pietismo», ha detto al QN. «Iniziai ad avvertire tachicardia e aritmia: mi dicevano che era ansia, stress, agitazione. Invece mi ricoverarono d’urgenza, ho rischiato molto», le sue parole.Negli ultimi giornisu una sua presunta relazione con Jonathan Kashanian, conosciuto proprio all’Isola dei Famosi pochi mesi fa, ma la cantante smentisce: «Sono felicemente single - ha detto - frequento solo i miei amici»”. Le voci nacquero per via della forte amicizia che legò Bianca e Jonathan sia in Honduras sia al loro ritorno in Italia.