Bianca Atzei e Jonathan Kashanian non si parlano più, la prova in diretta a Detto Fatto

Il loro rapporto all' Isola dei Famosi 2018 aveva conquistato tutti. Una chimica innegabile, tanto che erano in molti a pensare che fosse più di una semplice amicizia. Sono mesi però che l'ex gieffino e la cantante, ora fidanzata con Stefano Corti, non si vedono più insieme. Chi speculava sulla fine del loro rapporto, qualunque fosse, potrà forse trovare conferma in quello che è successo negli studi di Detto Fatto , dove Kashanian ha una rubrica quotidiana dedicata a classifiche tematiche sui vip.La rubrica di oggi riguardava gli uomini più bassi del mondo dello spettacolo. Tra questi, Max Biaggi, famoso anche per aver intrattenuto relazioni con donne ben più alte di lui. Non fosse che, nel mandare in onda queste foto, tra una Pedron e una Falchi, è sbucata anche un'immagine della Atzei e del motociclista. E in studio è calato il gelo. «Ma cosa c’entra questa foto ora? Stavo parlando delle donne alte con cui è stato Max Biaggi e tra queste non rientra Bianca» ha detto infastidito Kashanian che si è poi chiuso a riccio ancora in onda. Forte l'imbarazzo di Bianca Guaccero , padrona di casa, che ha provato a quel punto a cavarne qualcosa di più. «Non eravate solo amici?». Ma niente, l'esperto di costume e tendenze non si è aperto e ha risposto: «Sono cose personali».