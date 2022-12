Bianca Atzei ricoverata per polmonite al nono mese di gravidanza: «Ho rischiato di dover partorire prima. Ho avuto tanta paura»

Bianca Atzei è ancora ricoverata in ospedale per una brutta polmonite. È tornata sui social per raccontare ai suoi follower come sta. La cantante, che aspetta un figlio da Stefano Corti, è al nono mese di gravidanza, la nascita di Noa Alexander è attesa per i primi giorni del prossimo anno, ma questi non sono momenti facili per Bianca.

Bianca Atzei incinta è ancora ricoverata

Dopo un aborto spontaneo e diversi tentativi di avere un figlio falliti nonostante il ricorso anche alla fecondazione assistita, per Bianca e Stefano ora era arrivato il momento di godersi questa gioia tanto voluta. Ma le condizioni di salute della Atzei non fanno star tranquilli. «Ho passato giorni complicati, con esiti sempre in peggioramento per colpa di un’infezione. Ho rischiato di dover partorire e fare le trasfusioni. Sono stata fortunata e sono stata nelle mani di grandi dottori che, oltre ad aver usato la loro professionalità, hanno messo il cuore. Hanno curato subito l’infezione e dopo qualche giorno si è ristabilito tutto. Grazie. Non vedo l’ora di tenere in braccio Noa Alexander e sono sicura che passerà tutta questa paura che ho provato».

Come sta

La 35enne è tutt'ora ricoverata alla Clinica Mangiagalli di Milano, struttura che ha voluto ringraziare personalmente per il supporto e sostegno ricevuto in questi giorni particolarmente difficili, e dal reparto aggiorna attraverso i social i suoi fan. Bianca ha confidato che le sue condizioni sono in miglioramento e che anche il bambino che Noa sta bene. Anche il suo compagno ha aggiornato i fan sui social. «In tanti ci avete chiesto come mai Bianca è sparita da qualche giorno dai social. Purtroppo, ha avuto problemi di salute oltre a una polmonite in atto», scriveva qualche ora fa Corti, che però anche lui poi aggiunge che la donna sta meglio.