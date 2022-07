Bianca Atzei è incinta, dopo il dolore dell'aborto il dolce post: «Ti abbiamo desiderato più di ogni altra cosa al mondo»

«Ti abbiamo desiderato/a più di ogni altra cosa al Mondo». Con queste parole e un'immagine bellissima, Bianca Atzei annuncia ai suoi follower di essere incinta. Non sa ancora il sesso del nascituro la cantante che si mostra in bichini con il compagno Stefano Corti che le bacia il pancino. Una notizia bellissima per loro che stanno insieme da oltre tre anni e che lo scorso ottobre hanno dovuto affrontare insieme il dramma di un aborto spontaneo. Non si erano nascosti neanche in quell'occasione di dolore e l'artista ha condiviso tutto con i suoi fan.

APPROFONDIMENTI IL POST Bianca Atzei: «Ho perso un figlio, sono devastata». Il... IL POST Bianca Atzei preoccupa i fan: «Sto attraversando giorni... DISTACCO FORZATO Bianca Atzei e la lontananza dalla mamma: «È il suo... DETTO FATTO Bianca Atzei e Jonathan Kashanian non si parlano più, la prova...

Bianca Atzei: «Ho perso un figlio, sono devastata». Il racconto dell'aborto sui social

Bianca Atzei è incinta, l'annuncio social

Prima un lungo post su Instagram in cui Atzei spiegava il percorso con la fecondazione assistita, la felicità nel vedere il test di gravidanza positivo, ma poi la tragedia: un aborto spontaneo ha sgretolato la loro felicità. «Dalla gioia più grande, alla sofferenza più forte, in un battito di ciglio», parole difficili da scrivere per una donna che aveva il desiderio di diventare mamma. «Tante donne hanno affrontato e affrontano questo dolore. Ora so cosa si prova e sono vicina a tutti coloro hanno passato una situazione come la nostra. Mi dispiace che per molte donne sia così complicato avere un figlio, o addirittura impossibile», aveva aggiunto. Ma Bianca non aveva perso le speranze: «Forse raccontarlo è come liberarsi di qualcosa di cui non hai colpe e per cui non devi provare vergogna. Bisogna solo andare avanti, sono sicura che arriverà di nuovo qualcosa di bello. Tengo ancora vivo il sogno di diventare mamma. Torno a sorridere».

E oggi la foto che ci arriva da Ibiza fa tornare il sole a splendere per Bianca e Stefano. «Ti aspettiamo e ti daremo tutto il nostro amore». Congratulazioni!