Bella, colta e impegnata nel sociale: la principessa Euphelma del Bhutan convola a nozze reali, fuori dai riflettori

Un royal wedding fuori dal circuito di massa dei riflettori “gossip”, ma non per questo meno elegante e di charme: la ventisettenne Ashi Euphelma Choden Wangchuck, principessa del Bhutan, è convolata a nozze con Dasho Thinlay Norbu. Per il matrimonio, avvenuto a Thimpu, nel meraviglioso palazzo reale Dechencholing, la coppia ha sfoggiato i coloratissimi preziosi abiti tradizionali bhutanesi da cerimonia, trionfo di sete finemente intarsiate, drappi e pietre dal significato benaugurale, come corallo e turchesi. In particolare, la giovane principessa indossava una vistosa collana di corallo che, secondo l’antica tradizione dell’Himalaya, è considerata la pietra della sensualità e dell’affetto poiché stimola l’energia vitale e la vitalità, apre il cuore alla forza dell’amore ed elimina gli squilibri energetici dovuti a stati d’animo pesanti.

APPROFONDIMENTI NOZZE REALI Il royal wedding di Euphelma, principessa del Bhutan, tra futuro e...

Alle nozze, naturalmente, con le dovute attenzioni considerato il periodo sanitario critico, sono intervenuti il re del Bhutan Jigme Khesar Namgyel Wangchuck e la sua bellissima moglie, la regina Jetsun Pema Wangchuck, con i loro due bambini. Ma gli occhi erano tutti puntati sulla sposa Euphelma, che è figlia del quarto re del Bhutan Singye Wangchuck e di sua moglie, la regina madre Ashi Sangay Choden Wangchuck. Lineamenti aggraziati e fisico da modella, sua altezza reale Euphelma ha al suo attivo una laurea e un master in Sociologia alla Georgetown University degli Stati Uniti, ed è anche molto impegnata nel sociale, in qualità di presidente del Comitato per le Paralimpiadi del Bhutan. Il marito Dasho, fratello minore di Sua Maestà The Gyaltsuen, si è laureato al St Stephen College dell’Università di Delhi e poi è stato pilota aereo sulle linee nazionali Drukair fino al 2019. La cerimonia nuziale, per quanto non "declamata" e svoltasi all'insegna dell'aristo low profile, come è tipico dello stile dei reali bhutanesi, ha avuto comunque un impatto sui social media: la Casa Reale del Bhutan ha annunciato il matrimonio su Instagram, riscuotendo una pioggia di like dai followers worldwide. Euphelma, solitamente molto riservata e lontana dai riflettori della mondanità, era già venuta alla ribalta delle maggiori riviste femminili a livello internazionale dopo il suo incontro con Kate Middleton, nel corso della visita della “royal couple” inglese nel regno buddista himalayano.

Ultimo aggiornamento: 22:29

© RIPRODUZIONE RISERVATA