Berrettini e Paola Di Benedetto stanno insieme? L'indiscrezione: «Sono ufficialmente fidanzati»

Matteo Berrettini e Paola Di Benedetto sono una coppia? L'indiscrezione arriva da The Pipol Gossip, secondo cui i due si sarebbero conosciuti via social e la loro sarebbe una relazione a tutti gli effetti. Il tennista romano era tornato single dopo la fine della relazione con la collega croata Ajla Tomljanovic. Paola di Benedetto, invece, è reduce da una love story con il cantante e ora giudice di X Factor Rkomi. I due avrebbero trascorso una notte insieme a Torino. Secondo l'esperta di gossip Deianira Marzano «lui le ha fatto arrivare i fiori in radio senza nome, lei ha incominciato a incuriosirsi, poi lei è andata a Torino, ufficialmente per lavoro e c'era lui».

L'amore di lei con Rkomi e quello di lui con Ajla Tomljanovic

Questa estate era esploso il gossip dopo l'ufficialità della relazione tra la conduttrice e showgirl Paola Di Benedetto e il cantante Rkomi. Erano stati paparazzati insieme e avevano trascorso anche alcune serate in compagnia della coppia ben più consolidata formata da Chiara Ferragni e Fedez. La rottura sarebbe arrivata a causa dell'insofferenza del rapper nei confronti della sovraesposizione mediatica «Non ne valeva la pena», avrebbe confidato lui sul rapporto con Paola. Ben diversa è la storia sentimentale di Matteo Berrettini, fidanzato dal 2019 con la tennista croata Ajla Tomljanovic. Dopo la fine del rapporto, è stato fotografato con la modella Meredith Mickelson, con cui però la relazione non è decollata. Chissà che con Paola Di Benedetto le cose non possano andare diversamente.