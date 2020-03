Berlusconi-Pascale, storia finita: «Gli vorrò sempre bene». La presunta nuova fiamma Marta Fascina

Silvio Berlusconi e Francesca Pascale non sono più una coppia. A darne notizia è la segreteria del fondatore di Forza Italia in un comunicato diffuso dopo un articolo di gossip di “Diva e Donna” in cui viene svelata l'identità della nuova presunta fiamma del Cav, la deputata di Fi Marta Fascina. I due sono stati paparazzati insieme in Svizzera, a Bad Ragaz, all'uscita di un resort di lusso con barboncini al seguito, poco prima di salire a bordo dell'elicottero di Berlusconi.

LEGGI ANCHE Berlusconi, la deputata Fascina dorme ad Arcore. Pascale: «È per lavoro, se c'è altro tra noi è finita»

Nel comunicato il tutto viene derubricato come i «soliti pettegolezzi intorno al Presidente Silvio Berlusconi e alla Signora Francesca Pascale». Ma si aggiunge: «Appare quindi opportuno riconfermare che continua a sussistere un rapporto di affetto e di vera e profonda amicizia fra il Presidente Silvio Berlusconi e la Signora Francesca Pascale, ma che non vi è fra loro alcuna relazione sentimentale o di coppia. È quindi di ogni evidenza che tutte le illazioni che vengono prospettate al riguardo sono fuorvianti e del tutto inesistenti».

La reazione della Pascale non si è fatta attendere. L'ormai ex fidanzata di Berlusconi si dice «stupita» del comunciato ma sottolinea anche: «Vorrò sempre un infinito bene al mio presidente». Poi, riferendosi alle foto di Dudù comparse su Diva e Donna si lascia andare a una battuta: «Mi fa simpatia vedere un deputato portare a spasso il mio cagnolino».

Secondo Diva e Donna Marta Fascina vivrebbe già ad Arcore. Ma chi è questa bionda che avrebbe conquistato il cuore dell'ex premier? Ha 30 anni appena compiuti, è nata il 9 gennaio 1990 a Melito di Porto Salvo, un comune della Calabria di 11.000, facente parte della città metropolitana di Reggio Calabria. Fascina è stata eletta alla Camera dei Deputati, nelle liste di Forza Italia nella circoscrizione Campania 1, alle politiche del 2018.



Ultimo aggiornamento: 23:21

© RIPRODUZIONE RISERVATA