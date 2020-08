Berlusconi con la nuova fidanzata Marta Fascina: eccoli mano nella mano a Villa Certosa

Silvio Berlusconi paparazzato per la prima volta insieme alla nuova fidanzata Marta Fascina. Il settimanale Chi, diretto da Alfonso Signorini, pubblica in anteprima una foto dell'ex premier insieme alla trentenne deputata di Forza Italia. I due sono stati "beccati" in Sardegna, nella residenza di Villa Certosa, pronti per andare a visitare il nuovo yacht di Ennio Doris, uno dei più cari amici di Berlusconi, il Seven, un ketch di 60 metri. Con loro anche Luigi, il più giovane dei figli di Berlusconi, che a breve sposerà la sua storica fidanzata.

Solo pochi giorni fa sono uscite le foto di Francesca Pascale, ex del Cavaliere, in compagnia della cantante Paola Turci. Fra le due sembrerebbe essere scoppiata la passione. Ecco quindi la risposta di Berlusconi, che sembra aver già dimenticato la Pascale con la biondissima Marta Fascina.

