Benedetta Parodi si "risposa" dopo 20 anni: «I nostri figli sono emozionati»

si sposano… di nuovo! Dopo 20 anni di nozze infatti la coppia formata dalla conduttrice e della voce di Sky Sport hanno deciso di scambiarsi di nuovo le promesse, stavolta alla presenza dei tre figli nati dalla loro unione: Eleonora, Diego e Matilde.Ad annunciarlo la stessa Benedetta dal suo profilo Instagram dove ha postato una foto che la vede col marito nel giorno delle nozze, accomagnato da una didascalia in cui spiega le sue intenzioni: “Con l’arrivo del 2019 io e Fabio festeggeremo 20 anni di matrimonio – ha scritto la Parodi sul social - Per celebrare questo traguardo abbiamo deciso di scambiarci nuovamente le promesse, davanti ai nostri 3 figli. I ragazzi sono felici ed emozionati.. io ancora di più. ❤”.L’evento quindi è fissato per il prossimo anno, alle porte, ma intanto il post della Parodi ha fatto il pieno di like, oltre naturalmente ai numerosi messaggi di auguri da parte di amici, fan e colleghi.