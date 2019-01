Benedetta Parodi, nozze bis con Fabio Caressa: cerimonia da sogno alle Maldive

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Nozze bis perall'altare per la seconda volta e con lo stesso uomo, il giornalista sportivoLa conduttrice e scrittrice ha pubblicato sui social le foto della festa alleCircondata dai figli, dagli amici e dai parenti, si è mostrata in abito bianco e a piedi scalzi. La coppia si ama da vent'anni e ha voluto rinnovare la promessa.Nello splendido resortche ha fatto da cornice a questa favola moderna, Benedetta e Fabio si sono detti di nuovo sì. Una cerimonia sulla spiaggia a cui hanno assistito anche i figli Diego, Eleonora e Matilde. In riva al mare anche la cena.Semplice il look dello sposo, che ha scelto pantaloni khaki e camicia bianca, mentre le donne della famiglia hanno optato per abiti da cerimonia leggeri e svolazzanti. Non sono passati inosservati i piedi nudi. Quelli di Benedetta Parodi però erano adornati da un anello-cavigliera con perle firmate Rue des Mille.