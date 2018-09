Ben Affleck torna a casa dalla rehab per «fare esercizio», ma con lui c'è una playmate

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Dopo dodici giorni consecutivi passati in unaper disintossicarsi, per l'ennesima volta, dall'alcol,è tornato a casa. L'attore, 46 anni, era stato accompagnato in clinica dall'ex moglie,, ma è momentaneamente uscito dalla rehab per passare, ogni giorno, qualche ora in casa prima di fare ritorno nella struttura.La motivazione ufficiale, come riporta People , è questa:ha deciso di fare ritorno a casa «per allenarsi e fare esercizio». Ad ogni modo, l'attore resta costantemente monitorato da un medico e da un tutor psicologico. Il processo di disintossicazione è solo all'inizio e per questo motivo, la sera, è previsto il rientro in clinica.Solo qualche ora di libera uscita, quindi, ma solo per fare ritorno in casa. Se pensate che però Ben Affleck si limiti all'allenamento, vi sbagliate di grosso: come riporta ancora People , la sua nuova fiamma dell'attore, la 22enne modella di Playboy,, è stata avvistata più volte mentre entrava nell'abitazione dell'attore.