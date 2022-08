Ben Affleck e Jennifer Lopez stanno (già) divorziando? Social in fiamme ma la notizia non esiste: è giallo

Il 17 luglio si sono sposati con i romantici che cantavano di sottofondo «certi amori non finiscono, fanno dei giri immensi e poi ritornano». Testimonial del singolo di Antonello Venditti, i Bennifer hanno detto sì lo voglio. Dopo giri immensi durati 20 anni e figli e matrimoni con altri rispettivi partner. Ma le immagini di JLo e Ben Affleck che tornano ad amarsi fanno sciogliere anche i piu' algidi.

Li abbiamo visti insieme prima delle nozze, durante le nozze e poi in luna di miele, piu' affiatati e passionali che mai. Poi lei è partita per lavoro e lui non c'era a Capri e questo è bastato per far scoppiare un caso mediatico: divorzio in vista.

Jennifer Lopez e Ben Affleck si separano dopo 3 settimane di matrimonio. Calenda prova a farsi avanti. — Il Grande Flagello (@grande_flagello) August 7, 2022

È giallo sulla notizia di un divorzio lampo tra Jennifer Lopez e Ben Affleck, che rimbalza da 24 ore sugli account social di tutto il mondo. In realtà, è bastato un articolo sul 'Hollywood Life' sul loro agosto distanti dopo la luna di miele a Parigi, con lui rientrato a Los Angeles e lei che si è trattenuta in Europa (per impegni lavorativi, con tanto di esibizione di cui i fan ancora parlano a Capri) per trasformare questa separazione fisica nella notizia di un divorzio a sole tre settimane dal matrimonio avvenuto a Las Vegas.

Nessuna conferma

Ma la notizia non trova nessun riscontro nella realtà. I Bennifer non hanno mai detto ciò e anche l'articolo da cui è partita la girandola di indiscrezioni (e centinaia di migliaia di battute su Twitter sul matrimonio che si sarebbe sciolto al sole più velocemente di un gelato) non parlava affatto di uno stop alla loro love story. Nel pezzo c'era semplicemente scritto che le strade dei due si erano separate in questi giorni d'agosto perché lui era rientrato a Los Angeles per degli impegni di lavoro.

Ben Affleck e Jennifer Lopez si sono mollati e niente devo dirlo per me erano una coppia proprio insopportabile pic.twitter.com/XzakRVOpmw — sanna 🥑 (@scomposta_) August 7, 2022

Cosa diceva l'articolo

«Fonti vicine alla coppia hanno rivelato a HollywoodLife in esclusiva che la coppia è assolutamente d'accordo sul passare del tempo separati e che questo renderà il loro amore molto più forte», recitava l'articolo.

Che poi però aggiungeva che Ben, 49 anni, e Jlo, 53 anni, era in contatto costante, tra telefonate, messaggi e videochiamate. «Il tempo che trascorrono lontani l'uno dall'altro rende più bello ritrovarsi. JLo adora il fatto di sapere che suo marito sarà lì per lei, qualunque cosa accada», ha scritto HollywoodLife citando una fonte vicina a Jennifer.

Quindi, cosa possa avere trasformato due settimane di separazione fisica ma non sentimentale in un divorzio (e portato gli hashtag dei due nelle prime posizioni delle conversazioni su Twitter di tutto il mondo) è un mistero che probabilmente solo qualche algoritmo applicato ai social network può spiegare.

E per fortuna è stato tutto un equivoco, anche perchè dall'accordo pre matrimoniale (con il sesso 4 volte a settimana) alle foto appassionate del viaggio di nozze, noi comuni mortali vorremo continuare, almeno, a sognare.