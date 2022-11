Belen e la storia d'amore (impossibile) con Wax ad Amici: «Se divorzio...». Poi l'avvertimento a Stefano De Martino

Belen Rodriguez e Wax, una storia d'amore impossibile. Durante la puntata di Amici, andata in onda oggi pomeriggio, il cantante Wax ha ricevuto una sorpresa dalla showgirl argentina Belen Rodriguez. Qualche giorno fa, il cantante aveva chiesto, scherzosamente, a Maria De Filippi di poter realizzare il sogno di incontrare la showgirl, e la conduttrice oggi lo ha accontentato. Il siparietto ha suscitato l'ilarità tra gli utenti dei social e sicuramente la gelosia di Stefano De Martino. Ma andiamo con ordine...

Il siparietto tra Belen e Wax

L'entrata in studio di Belen è stata una sorpresa per tutti i concorrenti di questa edizione, ma in particolare per il cantante Wax, che non appena si è accorto della presenza della showgirl argentina è balzato dalla sedia, ammaliato dalla sua bellezza. L'incontro è stato esilarante...

L'abbraccio

Tra Belen e Wax non c'è stato (giustamente) alcun bacio, ma un dolce abbraccio sì... «Mi piaci, se divorzio ci penso», ha riferito la showgirl argentina al cantante, che in tutta risposta ha detto: «Grazie, anche tu un sacco». «Non posso darti il numero di telefono altrimenti Stefano si arrabbia», ha aggiunto Belen, con tono dispiaciuto. Poi ancora: «Stefano è geloso», ha detto Belen a voce alta. Wax, a questo punto, ha rivolto lo sguardo verso le telecamere e ha lanciato un messaggio al marito di Belen: «Allora Stefano, se mi stai guardando... sappi che io non c’entro niente, è colpa della redazione».