Belen Rodriguez rompe il silenzio e torna sui social: con chi sta trascorrendo le vacanze

Stop ai rumors, Belen Rodriguez è tornata. I follower iniziavano ad accusare la sua mancanza, un silenzio durato circa 10 giorni. Nessun post, nessuna Instagram story, insomma, zero tracce della bella argentina. Le indescrezioni sui motivi non sono certo mancate, i chiacchiericci, infatti, hanno azzardato un possibile distacco di Belen da Stefano De Martino, con il quale da qualche mese ha deciso di dare un'ulteriore chance al loro matrimonio.

BELEN TORNA SUI SOCIAL

Da qualche ora Belen è di nuovo attiva su Instagram, pronta a convidere i momenti felici e di relax con la sua famiglia. Le storie immortalano la Rodriguez in vacanza, in una villa con la piscina, con i figli Santiago e la piccola Luna Marì, avuta dal suo ex compagno Antonino Spinalbese. Di Stefano, sui social di Belen, manco l'ombra, ma ci pensa la madre, Veronica Cozzani, a mantenere vivo il gossip e a tranquillizzare i fan della coppia. Infatti, in una sua storia s'intravede la gamba tatuata di De Martino. Questa è la prova che l'amore tra i due procede a gonfie vele. Giornate di spensieratezza per Belen, giochi e risate in acqua, mamma dolcissima e coccolona con i suoi figli. In un video, che lei stessa condivide sui social, si mostra in tutto il suo splendore con un vestito rosso, mentre fa un giro in bici insieme a Luna Marì. Chissà chi sta facendo le riprese... Agli sguardi attenti dei fan non sfugge nulla!