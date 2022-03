Belen e Stefano De Martino, è di nuovo amore? Cecilia Rodriguez: «Magari l'uomo giusto c'è sempre stato»

I rumors sul ritorno di fiamma tra Belen e Stefano De Martino continuano senza sosta. Nessuna ufficialità, ma sembra che i due abbiano deciso di riprovarci: si dividono tra le rispettive case e la gestione del figlio in comune Santiago, di nove anni. E ora arrivano anche le dichiarazioni della sorella di Belen, Cecilia, ad alimentare il gossip. Al settimanale Nuovo Tv Cecilia Rodriguez ha rilasciato un'intervisa in cui ha parlato delle critiche e giudizi negativi per via del suo legame finito male con Antonino Spinalbese. «C’è gente molto ignorante, che non sa come stanno realmente le cose e si fa condizionare da quello che si dice su di lei. Io so chi è mia sorella e quale tipo di donna è. E conosco la vita che ha avuto, tutto quello che ha dovuto passare di bello ma anche di brutto».

Belen e Stefano, la storia d'amore non è mai finita: quei dettagli che avevano già predetto tutto

Cecilia non ha dubbi sulla sincerità di Belen a proposito dei suoi trascorsi sentimentali: «Le indecisioni ci possono essere state, magari può aver sbagliato a scegliere qualche volta, ma parliamo di sentimenti. È una donna fortissima e bellissima: gli sbagli si possono fare, le indecisioni in amore si possono avere, ben vengano i cambiamenti» e ha aggiunto: «Belen è cosciente della donna che è. Una volta, quando era più giovane, ci stava male. Ora no. Si è sposata, non ha funzionato e ha consciuto altri uomini. Però questa è la sua vita. È grande e farà quello che deve fare fino a quando non troverà l’uomo giusto. Ma magari quello giusto c’è sempre stato». Quest'ultima sembra un'affermazione chiaramente riferita a Stefano De Martino che, come spifferato di recente da Dagospia, non avrebbe mai interrotto l’amore con Belen.