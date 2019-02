Belen e Stefano De Martino si baciano in aeroporto. E Signorini condivide il video

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Il ritorno di fiamma trasembra ufficiale. Dopo aver pubblicato su Chi le foto dei due ex coniugi che si baciano teneramente, Alfonso Signorini condivide su Instagram un video di Belen e Stefano che si tengono per mano e si abbracciano mentre aspettano i bagagli all'aeroporto.Ovviamente il video ha provocato una pioggia di commenti: «Sarebbe una favola», scrive un follower. I fan della coppia sono ancora tantissimi e non hanno mai smesso di fare il tifo per i due. Sembra proprio che il lieto fine sia dietro l'angolo.