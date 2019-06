Belen e Stefano De Martino, guai in macchina: ecco cosa è successo

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Donne e motori sono gioie e dolori e lo sa bene. L’ex ballerino di “Amici” e conduttore di “Made in Sud”, in giro con la ritrovata moglie, ha avuto una giornata storta con la suaprima bucando una gomma e poi rompendo il paraurtiStefano e Belen sono a passeggiò con la loro potente fuoristrada per Milano, finché De Martino non è stato costretto a scendere perché la vettura si muoveva con fatica. Capito il problema prontamente chiama i soccorsi, che arrivano presto con un gommista che cambia velocemente il pneumatico danneggiato e permette alla coppia di ripartire.La giornata però sembra di non essere delle migliori, dato che la sera la famigliola si reca a cena col piccolo Santiago. Tornati sulla vettura per dirigersi a casa Stefano si mette alla guida e mentre fa manovra urta qualcosa perdendo una parte del paraurti posteriore che viene riportato gentilmente dal proprietario del locale. C’è poco da fare ormai e la coppia ride divertita per le numerose disavventure con la quattroruote…