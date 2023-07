Belen rimuove la foto con Stefano De Martino dopo la serata Rai, si riaccende il gossip su Alessia Marcuzzi: il giallo della fede sparita

Erano partiti per una vacanza, si vocifera, riparatrice. Poi tornano e lui si presenta alla serata dei palinsesti Rai senza fede al dito e si siede vicino alla sua presunta (ma smentita dallo stesso) amante del 2020. Di chi stiamo parlando? Di Belen Rodriguez e Stefano De Martino, i nostri Ridge e Brooke. A loro il gossip ci accosta (da qualche anno) Alessia Marcuzzi come terza in comodo e causa scatenante della precedente crisi che fini poi con la separazione della showgirl argentina e dell’ex di Amici.

Belen e De martino, è crisi? Il giallo del post rimosso

Oggi nuova puntata del soap opera.

Cosa sta succendo (e cosa c'entra Alessia Marcuzzi)

Arriviamo a oggi, anzi al 7 luglio: Belen e Stefano tornano da una vacanza in barca organizzata si dice per sanare una crisi che era in corso. Lui va alla serata della Rai e non indossa la fede che fino a qualche ora prima aveva. Alessia Marcuzzi viene immortalata vicino a Stefano. Tempo 1 giorno e Belen rimuove la foto con il marito e lui va in vacanza solamente con il figlio. Coincidenze? Probabile (ma non è detto).